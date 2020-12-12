台南市消防局趁青果生產合作社舉辦技術講習會時，宣導「果農倉庫作業場所防火自檢表」。（台南消防局提供／劉秀芬台南傳真）

有鑑於山區果農倉庫火警搶救費時，台南市消防局趁玉井聯興青果生產合作社舉辦技術講習會時，到場向200名果農宣導「果農倉庫作業場所防火自檢表」，希望果農可以依據此表逐項檢查自家的場所，一項項來改善，就能一步步將火災發生的機率降到最低。

日前聯興青果生產合作社舉辦技術講習會，現場有將近200名果農參與，玉井消防分隊鑑於近年山區發生果農的倉庫火警，設計「果農倉庫作業場所防火自檢表」，讓果農可以根據表單來隊倉庫作業場自我檢視。

玉井消防分隊表示，今年1月及8月在山區發生倉庫火警及包裝場火警，由於山區幅員廣闊，往往火災發生到消防隊抵達現場時，已經過很長的時間，火勢已一發不可收拾，因此預防火災的發生才是最重要的。

這張「防火自檢表」裡針對倉庫等場所裡的火災危險因子，分成9大項，分別為廠房型態、有無設置宿舍、逃生通道是否暢通、有無易燃物化學物品、是否熟悉消防設備、機械使用情形、電器電線使用情形、用火安全規定及施工安全規範，其中包含最常造成火災發生的電器電線問題。

與會的周奕齊議員服務處主任呂明德肯定消防隊的用心，希望透過表單來保障果農的畢生心血，守護果農的安全，果農也要了解自己場所裡面有哪些可能引發火災的因子，保護自己的生命財產。

台南消防局第二大隊大隊長丁春能表示，透過防火自檢表能強化山區果農們對於自家的倉庫作業場所的火災預防自主管理，完善其自身之防火應變機制，使果農們在辛苦工作之餘，也能用利用此表來預防火災之危害，並同時瞭解火災發生之成因及應變作為。

(中時 )