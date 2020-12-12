陸媒《環球時報》12日報導，中國電信公司在美國再遭封殺。中國國際問題學者認為，照目前態勢，美國對於中國電信企業的打壓恐怕會延續到下一屆政府。臨近交權，川普政府對中國的打壓更加瘋狂，美國國務院日前甚至將廈門一名基層警察列入制裁清單。

據報導，美國聯邦傳播委員會（FCC）當地時間10日駁回了華為請求，再次指華為「對美國家安全構成威脅」，並啟動程序決定是否終止中國電信在美國運營的許可，理由是中國共產黨對該公司擁有「實質性控制權」。中國外交部發言人華春瑩表示，美方濫用國家力量來打壓中國的特定企業，戳穿了其所謂公平競爭的虛偽外衣。

《環時》引述美媒報導，FCC10日駁回了中國華為公司提出的重新考慮「將該公司列為美國通信網路國家安全威脅企業」決定的請求。2019年5月FCC投票否決了另一家中國通信企業──中國移動向美國公民提供手機服務的申請，理由是中國政府可能會藉此對美國政府「進行間諜活動」。

據報導，與中國移動不同的是，中國電信此前已獲得授權，並在美國提供通信服務近20年。在美國司法部等機構的呼籲下，FCC今年4月以「國家安全風險」為由警告可能關閉3家中國國有電信公司的美國業務，其中包括中國電信、中國聯通、太平洋網路公司及其全資美國子公司。

《環球時報》報導，中國人民大學國際關係學院副教授刁大明表示，雖然拜登團隊競選期間在對華政策方面有些不同於川普的表述，甚至稱在某些領域希望與中國保持一定程度的合作，「但顯然指的不是高科技領域」。他認為，在涉及美國核心競爭力的產業，美國下一屆政府的對華政策也不會有太大緩和餘地。

《環時》引述新加坡《聯合早報》報導，川普政府正利用有限的任期全面激化與中國的矛盾，以轉移民眾視線。分析人士認為，封殺中國電信商並非出於商業考慮，更多是展現川普在多方面對抗中國的「強人」形象。

《華盛頓郵報》11日報導稱，拜登談論中國的方式與過去不同了，他不打算像取消川普的氣候政策那樣，取消川普的關稅政策。拜登挑選戴琦擔任美國貿易代表，這個提名很說明他態度的轉變。

《環球時報》報導，刁大明說，川普政權僅剩40天，面對他「最後的瘋狂」，包括一些形式感很強的「作秀式」的行為和挑釁性話語，沒必要隨之起舞。談到拜登時期的中美關係，刁大明認為，中方應該在保持「底線思維」的同時，看到一些可能發生的積極變化，並主動地推進這些變化。對於一些不能一蹴而就解決的問題，至少要保留對話的空間和可能性。

(中時 )