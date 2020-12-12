又到了歲末年終，不少人寄望新的一年運勢順風順水，易經財經專家陶文在最新出版的運勢書《2021牛年開財運賺大錢》提到，天底下沒有不勞而獲之事，對於12星座而言，代表的不只是努力，還有策略和方法，而巨蟹座的運勢最為亮眼，工作運及偏財運頗旺，關鍵時刻更有貴人相助。

【白羊座】年前轉職不是好時機

妥善管理情緒，先處理心情，再處理事情。職場重要抉擇稍安勿躁為宜，情緒性的轉換跑道避之為宜。幸運的是，財利運勢頗佳，商務買賣與業務行銷值得努力。

【金牛座】有更多的機會和變化迎接而來

事業問題，不會是情緒問題，因此先處理心情，再處理事情。雖然驛馬星磁場頗盛，不過適宜旅遊和更高領域的學習，至於職場事業的變動還是審慎為宜。

【雙子座】本月將讓你不得不心想事成

偏財運勢格外活絡的本月，商務買賣與業務行銷都值得加把勁，因為辛苦有成。心中想改變的事務，也有機會在這個時候來個心想事成。不過還是要提醒謹言慎行，尤其是心事別輕易吐露。

【巨蟹座】旺爆工作運關鍵時刻貴人相助

重大的抉擇有必要避開本月，更應該迴避情緒性的定奪，職場上的異動也稍安勿躁為宜。幸運的是，貴人磁場明顯，本月大利廣結善緣。偏財運勢頗旺，投資求財有利可圖。

【獅子座】不瞎忙先設定年度目標將執行方法具體化

新年新希望，工作磁場十分豐富的本月，不建議努力工作，而是努力規劃可執行的年度目標。人際關係磁場出現調整的訊息，妥善管理情緒，別讓自己成為別人的垃圾桶。

【處女座】閃瞎眾人走出鬼打牆的愛情

愛情運勢頗優，熱情的磁場，讓甜蜜的可以更甜蜜，需要修正的有機會調整得更圓。而這也是一種生活更精彩的訊息，在新年的時刻出現，代表這一年運氣是活絡的，就開心的迎接開始。

【天秤座】攜帶雨具注意保暖避免風寒而感冒

新年新氣象、新希望。由於人脈磁場十分活絡，貴人能量也十分明顯，本月最適宜執行廣結善緣策略積累貴人籌碼，就從祝賀新年開始。健康運勢並不理想，宜降低應酬機率。

【天蠍座】家庭要事先緩緩如搬家入宅與購屋置產等

人際關係磁場活絡的本月，廣結善緣是理想旺運策略。工作運勢也受到了鼓勵，這是辛苦有成的象徵。家庭重要事務，稍安勿躁為宜。投資運不理想，謹慎理財，不追高。

【人馬座】財運暢通無阻富者更富

財利運勢頗佳的元月，代表這一年的財富將會是活絡的。家庭運勢磁場和金錢運同步理想，大利購屋置產，也大利調整屋宅擺飾風水。愛情需要互信，價值觀也需要同步。

【山羊座】改變居家擺飾讓家更圓滿

新年新希望，而一年一次的當家作主，讓山羊們擁有滿滿的能量迎接新年。本月家庭運勢頗優，就從改變居家擺飾開始。木土會相在金錢宮，本月宜謹慎理財，健康養生事務也需要多用心。

【寶瓶座】謹言慎行除了恭賀新年其餘多聽少說

新年新氣象，不過對於寶瓶座卻是不宜有太大的動作，出遠門旅遊也需要妥善的事先規劃。這個月謹言慎行，除了恭賀新年其餘多聽少說。家庭運勢頗佳，調整居家擺飾可調整整體運勢。

【雙魚座】檢視自己的能力持續升級

新年新氣象，不過對於雙魚而言，卻不適合換新的事業環境，而是換個方式經營，既提升價值，也提升營收與獲利。謹慎理財也是本月的提醒，投資求財宜順勢而為。

（本文節錄自《2021牛年開財運賺大錢》一書／時報出版）

【作者簡介】

陶文，不僅嫺熟東方易卦、天象與西方星座，在國際財金趨勢觀察與投資分析預測上更有深厚顯著的功力，被譽為是台灣「易經財經專家」。

《2021牛年開財運賺大錢》/時報出版

(中時新聞網)