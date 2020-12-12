壹傳媒集團創辦人黎智英因被控違反香港盜竊條例中的詐欺罪遭到收押。昨(11)日再被控違反《港區國安法》中的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，成為香港被控此罪首例。若罪名成立，最高恐面臨無期徒刑。今早黎智英離開收押所時他身鎖鐵鍊、手戴手銬，遭港警嚴密押送法院。

香港警方11日發表聲明指出，國安處經調查，加控一名73歲男子勾結外國或境外勢力危害國家安全罪行，而此男子即是黎智英。黎智英將成為因國安法遭起訴中最知名人物，同時也是第四個因違反「香港國安法」遭起訴者。本案將在今日於西九龍裁判法院開庭。

據港媒「東網」報導，今早黎智英在港警的重重戒護下從收押所移送法院，被拍攝到他左右各站著一名港警，黎智英腰間被鎖上鐵鍊，雙手用手銬固定，戒備極為森嚴。

據了解，黎智英這次遭到的指控與他公開呼籲外國勢力制裁香港有關，他也因此涉嫌觸犯了《港區國安法》中的勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件今早將在西九龍法院第3號法庭提訊。據香港司法機構網頁顯示，今天負責審理該法庭案件的是上周四(3日)下令把黎智英還押的《港區國安法》指定法官總裁判官蘇惠德。

(中時新聞網)