據《紐約時報》與美媒《CNBC》報導，美最高法院11日駁回德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）向喬治亞州等由民主黨總統當選人拜登勝出的4個搖擺州提告，認定德州缺乏立場控訴其他州，為川普與其盟友企圖推翻總統大選結果，仍再次挫敗。

美最高法院11日駁回德州總檢察長帕克斯頓向喬治亞州等由民主黨總統當選人拜登勝出的4個搖擺州提告，認定德州缺乏立場控訴其他州。

大法官聲明指出，依據憲法，德州缺乏立場對喬治亞州、密西根州、賓州與威斯康辛州提告，「關於其他州進行自身選舉時，德州並未享有在司法認知上的利益，其他懸而未決的動議也沒有實際意義」。值得注意的是，保守派大法官阿利托（Samuel Alito）與托馬斯（Clarence Thomas）在不同意見摘要中指出，他們允許帕克斯頓向最高法院提交控訴，「但不批予其所提的救濟方式」，也就是拒絕帕克斯頓要將4搖擺州的選舉人票排除在外的訴求。

此次為川普與其盟友再次於最高法院的訴訟戰失利。川普先前一在期盼選舉訴訟能在最高法院翻盤，但共和黨籍聯邦眾議員凱利（Mike Kelly）4日向最高法院提出訴訟，希望最高法院對賓州下達禁止令，阻止當地確認選舉結果，但最高法院8日決定不予受理，為最高法院對川普選舉訴訟戰開出否決的第一槍。

不過，在賓州向最高法院提訴失利後，不僅帕克斯頓向4搖擺州提訴，在川普盟友聯手下，共有106位共和黨籍眾議員加入德州提告行列，川普也親自參戰加入提告，強調根據跨黨派民調，多數美國人不相信拜登能拿下306張選舉人票，全國接近半數人民相信選舉遭竊。

(中時新聞網)