據《紐約時報》與美媒《CNBC》報導，美最高法院11日駁回德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）向喬治亞州等由民主黨總統當選人拜登勝出的4個搖擺州提告，認定德州缺乏立場控訴其他州，為川普與其盟友企圖推翻總統大選結果，仍再次挫敗。
大法官聲明指出，依據憲法，德州缺乏立場對喬治亞州、密西根州、賓州與威斯康辛州提告，「關於其他州進行自身選舉時，德州並未享有在司法認知上的利益，其他懸而未決的動議也沒有實際意義」。值得注意的是，保守派大法官阿利托（Samuel Alito）與托馬斯（Clarence Thomas）在不同意見摘要中指出，他們允許帕克斯頓向最高法院提交控訴，「但不批予其所提的救濟方式」，也就是拒絕帕克斯頓要將4搖擺州的選舉人票排除在外的訴求。
此次為川普與其盟友再次於最高法院的訴訟戰失利。川普先前一在期盼選舉訴訟能在最高法院翻盤，但共和黨籍聯邦眾議員凱利（Mike Kelly）4日向最高法院提出訴訟，希望最高法院對賓州下達禁止令，阻止當地確認選舉結果，但最高法院8日決定不予受理，為最高法院對川普選舉訴訟戰開出否決的第一槍。
不過，在賓州向最高法院提訴失利後，不僅帕克斯頓向4搖擺州提訴，在川普盟友聯手下，共有106位共和黨籍眾議員加入德州提告行列，川普也親自參戰加入提告，強調根據跨黨派民調，多數美國人不相信拜登能拿下306張選舉人票，全國接近半數人民相信選舉遭竊。
(中時新聞網)
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