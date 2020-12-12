國安會秘書長顧立雄與妻子經濟部長王美花，10日晚間9時座車行經仰德大道發生車禍，因地點在日本台灣交流協會代表官邸附近，引發各界關注。王坦承兩人確實與日方會面，但否認與核食開放有關。港媒則指出三大疑點，認為事態恐不單純，不僅牽涉特權、誠信問題，更可能擴大總統蔡英文與行政院長蘇貞昌間的嫌隙。

香港媒體《中評社》評論表示，顧立雄、王美花夫婦這一場陽明山車禍，點出了三個關鍵：第一，車禍發生之後，警方第一時間並未製作筆錄，而是由兩人搭計程車先行離開，兩人同時位居政府高官，這個狀況堪稱前所未見，也被質疑是否有特權。第二，駐日代表謝長廷日前才拋出進口核食議題，這個時間點國安會秘書長加上經濟部長，這個組合同赴日本代表官邸聚餐，要說都沒談核食議題，難以信服大眾。

第三，蘇貞昌稱自己與蔡英文的關係，好到可一起吃早餐、午餐，但8月28日美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）訪台後，蔡在台北賓館邀宴立法院民進黨團後，隨即宣布明年元旦開放美國萊豬進口，蘇僅被找來「背書」；這次日本核食議題，蔡仍僅與謝長廷、衛福部長陳時中、外交部長吳釗燮等人討論，唯獨跳過蘇，可見蔡、蘇關係啟人疑竇。

評論分析，在美國萊豬與日本核食兩件涉外事務上，蔡英文想掌握主導權，但在政策討論過程中，跳過蘇貞昌的意圖明顯，可見兩人並非如所言這般交心；同時，蔡主導的事務最後卻由蘇「背鍋」，蘇也恐怕難以甘願。

針對仰德大道「車禍」事件，王美花昨日解釋，夫婦兩人是等到警方到來後，確認三方司機都在現場、沒問題之後才離開，而且與顧立雄只是後方乘客，同時警方下午也有說明事發經過與處置，「快閃完全不是事實」。王並強調，席間完全沒有談核食，這個飯局從6月約到現在，「我一直跟人家改時間」。

(中時新聞網)