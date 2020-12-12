據主計總處公布的「2019年家庭收支調查結果」，2019年的貧富差距達6.10倍，為連續3年增加，也是7年來差距最大的一次；如住在屏東瑪家鄉的辛固阿公夫婦，分別79歲與81歲，雖然兩人育有4個兒女，但各個經濟狀況不佳。其中次子早逝，留下今年讀國一與小四的一對孫兒女給阿公阿嬤照顧。一家4口住在山上的農地工寮中，僅靠兩老的老人年金過活，從8年前，佳義1919服務中心就固定為辛固阿公申請1919食物包，紓解他們的生活壓力。

基督教救助協會指出，回顧歷史，每次只要遇到重大災難，如2000年網路泡沫、2003年SARS、2008年金融海嘯，還有今年的新冠疫情，當經濟結構受挫，只靠勞動所得的低收入階層，就成為最先被犧牲的族群；1919食物銀行透過親送食物包與實體食物銀行，每年約資助5000戶經濟弱勢家庭。

基督教救助協會呼籲，國人能將感恩化為愛心，到全台超商門市，利用「把愛找回來」公益平台，認捐愛心年菜，為弱勢家庭暖心加菜。此外，統一超商今年與基督教救助協會合作，推出「多點愛，多道菜」愛心捐點活動，民眾可透過APP線上愛心捐點。

(中時 )