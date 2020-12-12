國立臺灣藝術大學於109年12月9日上午10時盛大舉辦「多功能活動中心」落成典禮，邀請到總統府第三局吳永祿副局長、教育部高教司李惠敏專門委員、黃光男前政務委員、內政部營建署吳欣修署長等眾多產官學界貴賓蒞臨慶賀中心的落成；臺藝大陳志誠校長、薛文珍副校長、蔡明吟主任秘書，以及全校一級主管與各院院長、系所主任和師生均前往觀禮支持，典禮現場熱鬧繽紛，圓滿成功。

陳志誠校長致詞表示，多功能活動中心能順利落成，首先要感謝王銘顯前校長、黃光男前校長，以及謝顒丞前校長與藍姿寬副校長在任內排除各種困難、積極籌建經費，成為這次工程的重要推手。此外也感謝營建署、閻辰昌建築師、營造團隊以及校內行政團隊的努力與辛勞，完成這項艱辛的任務。臺藝大期待一甲子，終於有了自己的體適能運動場域。而臺藝大將充分以此質性空間，促其扮演全人教育的推手，讓各年齡層在藝術教育學習上都有非常好的天賦啟蒙和體適能引導。此外，多功能活動中心已做好長期佈局規劃，除了作為教學場地外，也將部分空間提供做為營運租借使用，相信該中心將成為師生和在地鄰里居民一個非常優質的多功能場所。

臺藝大校長陳志誠。（圖／臺藝大提供）

陳校長上任以來戮力營繕南北側校區，一舉翻轉過去校地重要建設零散稀落之印象。而多功能活動中心為臺藝大近年來致力推動的新建工程之一，共耗資近6億元打造，總樓地板面積約1萬2千平方公尺，採鋼筋混凝土搭配鋼骨結構建造地下1層與地上共6樓之挑高樓層。建築採用高優質的銀級綠建築設計，運用特殊手法結合太陽能及自然通風系統，有效調合室內外溫度，兼顧整體空間發展及人車動線流暢性，建構零距離的舒適空間感，完美展現出結構力學之美。

多功能活動中心的興建可提供多元化、精緻化的優質教學環境，例如推廣教育、運動健身、藝術活動等，不局限於運動相關，創造場館使用率增加與多元化。此外，將採對外開放形式，未來除了可承接國內外重大賽事之比賽或訓練場地外，也可提供社會團體舉辦活動，透過深耕大學社區化、在地化，營造運動新聚落，促進大學與社會之交流互動，展現臺藝大積極創新、追求全人體適能優質場域的藝術卓越。

臺藝大多功能活動中心落成啟用。（圖／臺藝大提供）

(中時新聞網)