行政院長蘇貞昌在立院接受萊豬相關政策質詢時，面對問題不斷閃躲，引爆國民黨主席、立委江啟臣怒火，昨(11日)晚在臉書砲轟總統蔡英文迴避辯論，批蔡要國民黨將問題回歸立院質詢，如今蘇貞昌質詢擺爛、實問虛答，甚至答非所問，根本無法達到政策討論的目的！他要求蔡英文出來面對，接受辯論，向社會大眾說清楚、講明白！

江啟臣在臉書上表示，面對在野黨辯論的邀請，蔡總統用民進黨蔡主席的身分說：「我沒有躲藏任何議題」、「應該盡立委的責任，到立法院去做質詢，釐清政策方向跟事實，這樣子才能有一個好的政策上的討論」。但蘇貞昌在立院面對質詢時的表現卻慘不忍睹。

江啟臣指，蘇貞昌在立法院備詢時，連何時得知萊豬開放政策、何時開始參與，都無法說清楚、講明白，根本無法達到政策討論的目的，「因為決定開放萊豬的是蔡總統。」

總統任命的行政院院長不知道政策規劃期程、法定的食安會報違法不召開、國際經貿法規不熟悉，面對立委質疑實問虛答甚至是答非所問！江啟臣痛批，這是總統任命的行政院長？！代表總統執行國家政策，結果是一問三不知，「因為我們的總統，只是把行政院長當成自己的遮羞布！」

江啟臣指出，蔡英文說要「先國後黨」，以中華民國總統身分決定國家政策，如今卻將責任推給行政院院長，不願直接面對人民；面對在野黨提出公開辯論的邀請，卻以國家體制推諉卸責，不正是執政的傲慢？當您用主席的身分發言，用總統身分閃躲政策辯論的邀請，這是一再強調要謙卑傾聽的蔡英文嗎？

人民受夠了，而出來面對的時候也到了！江啟臣呼籲蔡英文接受辯論邀請。他依據國家憲政體制，盡了立委責任質詢了行政院長，卻沒有得到對政策的清楚說明，身為總統和執政黨黨主席、作出萊豬開放決定的蔡英文，是不是該接受辯論邀請，直接面對民意，向社會大眾說清楚、講明白？

(中時新聞網)