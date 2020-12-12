隨著火箭首場熱身賽都在12日開打了，「大鬍子」哈登卻還在接受新冠檢測過程，最快下周二才可歸隊，看來暫時沒辦法如願離開火箭，不過《紐約時報》資深記者史坦12日爆料，假如火箭真的考慮送走哈登，七六人仍是他最可能去處。

早就跟火箭高層提出交易申請的哈登，目前開出他只願意跳槽七六人、籃網、公鹿、熱火等強隊的嚴苛條件，火箭當然遲遲不肯有所動作，根據史坦收到線報，目前火箭與七六人各有堅持，火箭不肯輕易放走哈登，七六人也不放班西蒙斯。

可是史坦堅信七六人將是哈登最有可能跳槽球隊的主因，還是雙方管理階層的熟悉程度，畢竟七六人新任總裁莫瑞之前擔任火箭總管，火箭現任總管史東則是莫瑞之前的助理總管，有了這層關係，史坦相信可以緩和任何緊張的談判過程。

更關鍵的是，莫瑞和哈登之間本來就擁有很好的私下關係，當莫瑞確定離開火箭，還在休士頓當地媒體買下一整個版面感謝哈登，當然會希望哈登能到七六人跟他重聚，問題是要怎麼滿足火箭高層的交易需求，莫瑞恐怕必須傷透腦筋了。

(中時 )