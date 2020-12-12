ICE MONSTER的芒果冰曾被CNN列入「全球10大甜點」。（攝影／姚舜）

ICE MONSTER永康創始店去年才開幕，卻因疫情衝擊，決定今年年底前熄燈。（攝影／姚舜）

台北信義路永康商圈「名店熄燈＋1」，疫情衝擊旅遊市場，觀光客不來加速台北市永康街商圈沒落，因不堪持續虧損，被 CNN美國有線電視新聞網列入「全球十大甜點」、去（2019)年重返永康街商圈的台灣芒果冰始祖「ICE MONSTER」永康創始店決定年底熄燈，只留下信義區松高店和西門町店苦撐奮戰。

「再撐下去不是辦法！」，ICE MONSTER創辦人兼廚藝總監羅駿樺表示，過去永康街商圈超過7成都是國際觀光客，但防疫期間、國門不開，觀光客近乎「歸零」，即便房東善意降租，「每個月仍幾十萬、幾十萬的在賠錢」。因此經過考慮，公司決定在12月16日辦完與義大利甜點名廚Andrea Bonaffini合作的「聖誕節藝術甜品」松露栗子綿花甜和新鮮甜柿挫冰的發表會後，今年年底前從永康街商圈「撤退」。

ICE MONSTER首家門市創立於1997年永康商圈，創辦人羅駿樺以台灣在地產的新鮮芒果作成芒果剉冰、芒果冰淇淋、芒果雪酪與芒果果醬和綿綿冰，再組合於一起研發創作出全球第一碗芒果冰。其後不僅引發市場大量模仿、跟進，芒果冰更與牛肉麵、滷肉飯、擔仔麵 一樣，成為「台灣觀光美食」。CNN美國有線電視新聞網 更將〈ICE MONSTER〉獨創的台灣芒果冰評為「全球十大甜點」，讓 世界都看到台灣。

2012年ICE MONSTER轉戰台北東區在忠孝東路四段開旗艦店，其後ICE MONSTER再於2015年再在微風松高開新店進軍信義計畫區，今（2020)年4月再搶進西門町開設誠品西門店。

開在台北東區的〈ICE MONSTER〉忠孝旗艦店，在台灣在地客人與 觀光客捧場支持下，頭兩年生意爆好，單店月營收最高曾逼近千萬元 ，惟自2016年起景氣下滑、東區人氣散去，閉店潮更從大馬路邊往巷 弄內漫延，「結市」效應更差，所以ICE MONSTER2019年決定重返發跡地冰康商圈。

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