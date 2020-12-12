台鐵猴硐因連續豪雨造成邊坡滑動走山搶修現場，於11日晚間傳出有輛工程維修車，因控速不當倒退時，撞到列車用來減速的「止衝檔」，造成維修車司機員2人輕傷，立即送往基隆長庚醫院就治，現場人員表示，這不影響搶修進度，請民眾放心。

台鐵宜蘭工務段長李建勳指出，在晚間7點50分於猴硐站內發生一起工程維修車因控速不當，後退過猛加上夜裡飄雨視線不佳，一時不慎後方撞擊止衝檔，造成維修車上2名員工輕傷，當下送基隆長庚醫院就醫，目前已無大礙，鐵路局持續關懷慰問。

瑞芳警分局指出，當晚8點左右接獲消息，立即派出人員前往協助，現場為一輛工程維修車，車上載有正副駕駛二人，在進行維修清運時，因下大雨視線不佳，在趁著夜色漏夜趕工時，沒看到止衝檔就在正後方，導致車體尾端及止衝檔雙雙磨損、兩人也因強大的撞擊，從車內彈出車外，因此全身受到多處割傷。

據了解，其中年約50歲的台鐵維修人員胸口疼痛、左腳擦傷，另一位40多歲男性傷者，則是手掌割傷，2人都意識清楚，現場同仁發現狀況當下，已立即將他們送往基隆長庚醫院就治，並強調絕不延誤搶修進度。

(中時 )