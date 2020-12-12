大陸澎湃新聞網12日發表評論指出，為了汙名化中國抗疫，部分別有用心的西方媒體以及政客一直在伺機而動。最近，他們又開始興風作浪。必須再次呼籲，他們現在應該做的是尊重事實、尊重科學，停止在疫情問題上搞汙名化和政治操作，把心思和精力放到攜手抗疫上來。唯有如此，世界人民的生命安全和健康才能得到保障。

澎湃新聞稱，在一段英國廣播公司（BBC）採訪視頻中，幾位中國年輕人談到疫情影響，存在有被過度剪輯痕跡，以至於有些想表達的意思明顯被歪曲。更重要的是，這一新聞報導中的政治傾向性有目共睹，與西方媒體一貫標榜的中立、客觀立場嚴重不符，讓全世界觀眾看到了它的虛偽。而BBC急不可耐地以各種語言向外傳播該視頻的「吃相」，也很說明問題。

評論表示，美國疾控中心研究人員近日發表一項研究顯示，去年12月中旬，新冠病毒已經在美國出現。近期，部分國家地區也陸續發現新冠病毒出現時間早於中國的案例。在科學的證據面前，將新冠病毒與中國強行聯繫在一起的做法完全站不住腳，也得不到輿論的支持。眾多網友對該視頻的批評已經有力地證明，歪曲事實不得人心，是非曲直自有公論。

文章指，根據世衛組織最新統計資料，截至北京時間10日，全球累計新冠肺炎確診病例6816萬5877例。根據美國約翰·霍普金斯大學最新資料，美國累計確診病例為1539萬1700例。一系列資料足以說明全球疫情的嚴重程度，也體現出美國等部分西方國家的抗疫策略並不成功。

由此我們也就不難理解，某些西方媒體為何要不斷將矛頭指向中國。然而，一系列「甩鍋」行為不僅無助於防疫的大局，而且引來西方國家內部的巨大政治分歧以及人民的嚴重不滿。因此，對中國的攻擊和汙蔑越賣力，越顯示出部分西方政客的心虛和無力。

評論稱，新冠病毒溯源工作是一項科學的工作，必須要本著科學的態度。一言以蔽之，科學家的工作，就應該交由科學家而非政客來完成。中國一直同世衛組織就此保持著密切溝通，積極參與病毒溯源、疫苗研發等工作。因此，其他國家只有和中國一樣，秉持科學、理性的態度，才能為戰勝疫情、應對今後可能出現的類似公共衛生危機做好充分的準備。

(中時 )