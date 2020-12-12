台中市西屯區文修停車場公車停靠站是多家公車業者起訖休息站，因公車多在此站的漢翔路和烈美街路口迴轉發車，引發用路人抱怨險象環生；市議員林祈烽昨日邀集公路總局台中監理所、交通局、警察局等單位官員到場會勘，要求在一週內協調解決這個問題，以保障其他用路人的行車安全。

林祈烽說，民眾陳情指稱文修停車場因是多家公車業者的發車點兼休息站，公車都在漢翔路與烈美街口來個180度的大迴轉，也因公車車體龐大，迴轉時明明是打左轉方向燈，卻要先往右行駛到路邊再進行迴轉，許多用路人因不明瞭公車到底是要右轉或左轉，想直行時就被公車的「大外割」迴轉嚇到。

林祈烽指出，有人因暫停在路口等公車迴轉，卻被後方車輛擦撞，民眾要求市府要想辦法改善這個路口的號誌或設立標示牌，預防因公車的迴轉造成交通意外事故。

林祈烽昨日邀集立委張廖萬堅服務處主任蔡明燉、西安里長徐文電、公路總局台中監理所、市府交通局、警察局、西屯區公所等單位官員，以及包括台中客運等7家客運業者一同到場現勘，討論要如何改善因公車在這個路口大迴轉的交通問題。

林祈烽表示，文修停車場是公車業者行經西屯及逢甲商圈的發車站之一，同時也是終點休息站，每天往來班次頻繁，如果公車沒有在漢翔路與烈美街口迴轉，是否可引導公車順著道路右轉彎開出站？或是附近是否還有人車較稀少的大路口可供公車迴轉？要求交通局和警察局是否能夠再增設號誌或警告標示，提醒行經此路口的駕駛要注意公車的迴轉路況等等。

經相關單位更同會勘後，市府交通局強調，將把問題帶回去和公車業者一同商討，一週內提出解決方案，保障公車駕駛和路口用路人的行駛安全。

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(中時 )