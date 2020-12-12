新北市一名陳姓人夫偷吃一名葉姓美髮師，兩人激戰後還會討論過程，包括「不習慣這麼快」等鹹濕對話，正宮聽到這段錄音，陳男才坦承與葉女發生多次性行為，氣的對葉女提告求償，新北地院審理後判決葉女需賠償正宮20萬元。

陳妻與丈夫2009年結婚後育有2名女子，陳妻提告時主張，葉之女明知陳男已婚，卻在2018年10間在其住處發生性關係，後來發現丈夫行為有異，透過手機定位發現老公經常出入葉女住家社區，還發現2人在車內的鹹濕對話紀錄，認為葉女已侵害她的配偶權，因而向她求償200萬元。

葉女法庭上辯稱，自己被陳男糾纏騷擾，卻未對鹹濕對話多作辯解，反而認為正宮所指的鹹濕對話，是在她的轎車上錄音、定位，此舉屬於違法取證，而且去年調解已給正宮40萬元，認為彌補她的傷害。

新北地院法官針對陳男與葉女的鹹濕對話紀錄「我想要你再做2 個小時，你剛做不到5 分鐘…不行，不習慣這麼快」、「剛剛妳很快就舒服了」、「對呀～會有壓力啦」等，認定2人犯行。

法官認為，葉女與陳男的親密行為，已逾越一般男女正常交往分際，非社會所得容忍，已嚴重破壞正宮與丈夫的婚姻生活維持，因此判決葉女應賠償正宮20萬元。對於葉女指控正宮違法取證部分，因陳男同意妻子裝設具錄音功能，認定並非違法取證。

(中時新聞網)