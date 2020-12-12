道瓊工業指數周五(11日)黑翻紅，小漲47.11點，以30046.37點重返3萬大關，大漲13.59%的迪士尼居功厥偉，股價還同時寫下盤中179.01美元、收盤175.72美元2項歷史新高。迪士尼11月下旬才宣布明年上半年前裁員3.2萬人，股價狂飆來自於線上串流服務成長倍於預期，他們推出的Disney+預估2024年訂閱戶數可達2.3億至2.6億。

Disney+去年推出，當時訂下2024年低標6000萬訂閱戶、高標9000萬訂閱戶，但僅13個月訂閱戶已達8680萬，即將提前4年超標。在Netflix、Apple TV+、AT&T旗下HBO Max等強力對手競爭中有此成績，相當令人驚艷。

線上串流媒體大戰競爭者越來越多，Google旗下Youtube在今年大力推進付費訂閱制的Youtube Premium，Discovery近期也宣布要推出Discovery+。Discovery執行長札斯拉夫(David Zaslav)預期，誰是串流大戰贏家，會在1到2年內見分曉。

由於疫情導致居家時間變長，迪士尼改變以往以產製內容間接觸及消費者的方式，大量投資直面客戶的線上串流影音。在該公司周四(10日)晚間投資者大會，宣布百項計畫有近8成都是關於Disney+，特別是針對銀髮族開發的節目內容也受矚目。此外，迪士尼還宣布Disney+月費上調1美元至7.99美元。

訂閱串流影音龍頭Netflix之前公布、至今年最新訂閱戶數字是1億9515萬。迪士尼周四所公布旗下串流媒體服務，包括Disney+、Hulu、ESPN+總訂閱戶數到2024會計年度預估可達3億至3.5億。

(中時新聞網)