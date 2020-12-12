台中一位人夫控訴妻子小倫（化名）與一位綽號「投資男」的男性共度平安夜，兩人跑去PUB飲酒狂歡，再跑去旅館啪啪，人夫心有不甘提告求償。對此，小倫稱該晚喝掛，投資男脫她衣服時就像「屍體一樣翻來翻去」，她完全無力抵抗。法官以此判定小倫無侵害配偶權，判人夫敗訴。

據判決書指出，台中一位人夫控訴，妻子小倫在2018年的聖誕假期和投資男共度春宵，兩人先於PUB喝酒，再前往旅館發生性關係，顯見已於逾越正常男女相處分際，破壞夫妻維繫婚姻的基礎與信賴，因此人夫向妻子提告求償100萬元。

審理期間，小倫否認與投資男發生性關係，並主張倘若真有和投資男發生關係，也並非出於她自由意志所發生的，這件事全是她喝掛遭投資男撿屍，主觀上並無侵害配偶權。

法官勘驗行車紀錄器逐字稿錄音譯文，發現小倫與投資男確實有發生性關係，小倫問：「那天對我做那一件事，你到底有沒有戴套啊？」，投資男則回：「有啊」；小倫再問：「沒有射在裡面？」，投資男回：「沒有啊」等語。

法官再勘驗小倫與友人的對話內容，發現小倫曾向友人說，「我真的無力抵抗，他（投資男）在脫我衣服的時侯像屍體一樣翻來翻去的脫，因為我就是不能動。」等，足以證明小倫在發生關係當下並無自主能力。

台中地院審理後，判定人夫並不能舉證小倫有侵行為損害賠償請求權存在，綜觀上述理由，認為人夫的求償無理，3日予以駁回。全案可上訴。

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(中時新聞網)