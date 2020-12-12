向本刊投訴遭到不公平對待的小學代理教師盧老師（盧男），他因甄選北市小學代理老師合約1學期卻僅代課6周就遭到校方辭退，他氣忿地告訴記「打民事損害賠償官司只要求16萬5千餘元的賠償，但學校卻花費數倍的代價，先後聘請5位大律師，其中還有一位是留美法學碩士」，他無奈地表示，就是沒錢請律師才打輸一審，但他已上訴二審絕對會繼續堅持到底。

現年40多歲的盧男2000年畢業於實踐大學音樂系，也是台灣主修上低音號的第一人，並於2009年取得美國印第安那大學音樂演奏碩士學位，同樣主修上低音號。他是忠實的達拉斯球迷，即使已搬到印地安納州，自家球隊客座溜馬主場，他也跑去加油。

個性活潑的盧男說，2010至2011年他在美國猶他大學低音銅管學系，以及錄音工程學系擔任助教，同時身兼德州達拉斯與福合市地區公私立學校音樂教師。盧男2011年參加國際上低音號與低音號聯盟美國南區年會世界首演宮城智仁上低音號、小提琴、鋼琴三重奏（全球首為華人至此協會參演）同年他成為美國楊百翰大學愛達荷州音樂系分校客席獨奏家，而早在2000 年即曾參加亞太管樂節協奏曲的演出。

個性活潑爽朗的盧老師在美國當朋友婚禮伴郎時，還俏皮的搶新娘腿上的蕾絲襪。（圖／盧老師提供）

除了在音樂的傑出表現，盧老師也持托福 560至600 證照，可全數任職台灣各級政府學校英語課程，並具民間出版社全民英檢模擬考題編寫、與商業會展現場翻譯等實務經驗，他的學經歷寫滿5頁A4紙，他目前同時也是《民視》的特約臨時演員，參與多部電視劇的演出，他也有英文旅遊領隊執照可帶團出國旅遊。

由於參加北市小學代理教師甄選，只任教6周即被解職，帶給盧男心理陰影，自承最喜歡教職工作的盧男對台灣的教職環境有些失望，他已向美國猶他大學進行交涉，希望能儘速前往該大學任教。

2011年7月，盧老師受邀至美國亞歷桑那州國際協會分會演出。（圖／盧老師提供）

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(中時新聞網)