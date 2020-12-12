民進黨籍桃園市議員王浩宇在臉書刊登牛排圖片，並附註「這裡面，有賽德克巴萊嗎？」的有關放寬萊牛進口議題的臉書文章，為此國民黨立院黨團11日召開記者會，痛批王浩宇根本是歧視賽德克族，要求他道歉。（圖／本報系資料照）

總統蔡英文宣布明年元旦起開放美國萊豬進口，引發民怨反彈與朝野大戰。民進黨籍桃園市議員王浩宇日前卻在臉書放上一張牛排照片，並加上「這裡面，有賽德克巴萊嗎？」字樣，不僅遭立法院國民黨團痛批低級當有趣、歧視原住民，就連自家民進黨原住民立委伍麗華，也轟王該嚴肅以對並道歉。

王浩宇日前在臉書刊出一張牛排照片，文字寫著「這裡面，有賽德克巴萊嗎？」引發軒然大波。11日國民黨團開記者會，高舉標語立牌「王浩宇 秀下限 沒底線」、「反萊豬 反歧視」、「呼叫排灣族女兒 蔡英文總統」、「呼叫陳瑩、伍麗華 妳們不生氣嗎？」譴責王對原住民的汙衊與戲謔，呼籲總統蔡英文與自家原住民立委們該硬起來。

身為賽德克族的國民黨立委孔文吉更氣憤表示，王浩宇怎麼可以將萊克多巴胺和賽德克巴萊相提並論亂開玩笑？他要求王浩宇對賽德克族公開道歉，否則他會率族人前往王浩宇在桃園中壢的服務處丟雞蛋抗議，因為這是嚴重侮辱。

對此，伍麗華昨日（12）在臉書發文，直言：「針對桃園市議員王浩宇貼出牛排照片，並附上：『這裡面，有賽德克巴萊嗎？』作為玩笑的事件，我認為王議員應該嚴肅面對並道歉回應。」

伍麗華指出，賽德克語中，Seediq這個字原意是指涉「人」，Bale則是「真正的」意義，Seediq Bale即是「真正的人」，因此這樣的玩笑不僅嚴重傷害賽德克族人，又再次顯現了大眾對族群認識不足而造成的歧視。幾天前，她在內政委員會質詢反族群歧視法的推動進度時，就特別指出，台灣社會因為對於原住民族缺乏正確認知，而發生的歧視事件不勝枚舉，但總是看不見相關的部會或當事人出面承擔、道歉。她呼籲行政院「消除種族歧視推動小組」應積極、主動處理層出不窮的類似案件，未來不要再讓原住民族獨自面對社會歧視的現象，並研議主動掌握歧視事件的機制，以逐步建立社會正確認知。

(中時新聞網)