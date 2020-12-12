照顧生病的家人真的很辛苦！一名網友日前在PTT表示他朋友的爸爸中風，住院兩周光醫療費跟買中風器具就噴掉20萬，讓他很好奇，若家裡要養一個中風的家人要花多少錢？文一PO出引起網友們熱議，過來人表示20萬算什麼，後續長期看護才是燒錢，若是重度中風更慘，「人生都掰了」。

「一人中風，全家發瘋！」網友們指出，家人中風可怕的不只是醫藥費，看護費跟家人花費的時間跟精力才是真正的負擔，「外公腦外傷植物人兩年，面部與手骨折已經花了200多萬，有一半是看護費」、「親戚之前第一年破百萬，住院、請看護一個月約3萬，耗材費另外算」、「只有錢沒有用還要有人，只有家人才會真正在乎你，帶你去看醫生」、「非常慘，一個中風全家顧，我家也有一個，壓力大到會崩潰」、「保險好用就是在這時候」。

還有網友回文，分享自己家裡中風、失智又行動障礙的爸爸，2年前中風以後，花光他的積蓄，因為沒有長照機構願意收，甚至辭職在家與媽媽輪流看護爸爸，現在全家靠哥哥的高收入支撐，每個月花費3萬，若加上看護要花7萬以上，「我爸今年70歲，我也快40歲了，不知道還能撐多久，都不知道這樣的人生是在活什麼的」，讓網友們看了紛紛嘆氣，「好慘，等於你的人生都掰了」、「久病無孝子，不是隨便說說的」。

(中時新聞網)