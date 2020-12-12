耶誕節將至，企鵝寶寶也將進入企鵝幼兒園，屏東海生館為慶祝並回饋遊客，首度推出雙12夜宿限時優惠。（謝佳潾攝）

耶誕節將至，企鵝寶寶也將進入企鵝幼兒園，屏東海生館為慶祝並回饋遊客，首度推出雙12夜宿限時優惠。（謝佳潾攝）

耶誕節將至，企鵝寶寶也將進入企鵝幼兒園，屏東海生館瀰漫濃濃溫馨又可愛的慶祝氛圍，同時也為回饋遊客，首度推出雙12限時優惠，12至14日預訂參加至年底的夜宿活動，2大1小成行即可獲優惠二選一，且不限就寢區域。

屏東海生館指出，12月是許多企鵝寶寶的滿月，此時牠們會邁入首個重要階段，也就是象徵「企鵝幼兒園」的學習重點，飼育人員會搭建專屬的「幼兒園園地」，在小心呵護牠們的同時，也耐心教導生存技能，如進食、游泳等，待適應餵食及游泳後，才會離開幼兒園與其它成鳥一起生活。

恰巧，12月也是最具耶誕氣氛時，海生館為慶祝企鵝寶寶進入幼兒園的重要階段，也為讓來館遊客感受到獨特海洋耶誕氛圍，特別在大廳打造大型企鵝燈飾耶誕樹，除了閃閃發亮的耶誕燈飾，還有溫馨可愛的大小企鵝立體燈飾，讓入館的遊客可以近距離拍照打卡。

而最重要的是，海生館首度推出夜宿雙12限定優惠，12至14日預訂參加至年底的夜宿活動，2大1小成行即可獲優惠二選一，且不限就寢區域，而優惠一是1名3至6歲孩童免費參加一次2021年夜宿活動（限於明年元旦至6月底），優惠二則是免費獲贈1張兒童海洋卡。

除此之外，海生館現場還有許多手繪超萌海洋生物耶誕窗貼，結合了Q版企鵝、鯊魚、白鯨、海豹等海洋生物，將與遊客共度耶誕佳節。

(中時 )