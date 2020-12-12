網紅小A辣今年10月到泰國圓夢，做了變性手術從男變成生理上的女兒身，引來外界兩極評論，昨(11日)她曬出和兩個弟弟10年前後的合影，透露兩個弟弟原本叫她「哥哥」，現在也改口稱呼她「姊姊」，讓網友大讚她家人開明又溫暖。

小A辣過去被稱為「最強偽娘」，從小就希望當女生的她一路走來遇過不少霸凌跟排擠，幸好她都堅強挺過，她曾因此討厭上學，但有次在學校扮女裝被許多人讚美，才讓她發現自我，找到喜歡的樣貌。今年10月她花45萬到泰國動性別重置手術，回台後大方分享過程，也被許多粉絲稱讚勇敢。

小A辣曬和家人10年前後合影。（圖／翻攝自小A辣臉書）

近日週刊報導，小A辣最近常在臉書分享動完手術的辣照，坦言過去因為生理限制都不太好意思穿三點式內衣，現在可以大方秀身材，最近她打算先去申請變性證明，接著改身分證性別，甚至改名，然她私處的傷口至今未癒合，也無法和男友有親密行為，需用擴充棒清理傷口，她希望能在聖誕節前康復，「把自己當禮物送給男友」。

昨小A辣分享和兩個弟弟10年前後的照片，她寫下：「我跟我兩個弟弟的合照，以前叫我哥哥，現在改口叫我姊姊，這是十年前跟十年後的樣子，他們完全沒啥變，我變超多，當初決定要變性，他們也是支持我。」其他粉絲說：「有這樣的家人真的很棒，富有同理心並且能支持自己的親人」、「看了好感動！A辣好棒好美」、「家人的支持是最棒的」。

(中時新聞網)