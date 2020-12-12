到底火箭高層對於「大鬍子」哈登多麼言聽計從，從《ESPN》記者麥克馬洪的爆料就可清楚看出！麥克馬洪12日爆料，哈登曾在火箭擁有超級誇張的特權，不僅可以決定球員或教練的去留，甚至球隊何時可以練球，還要先問過他的意見。

「哈登有權決定讓誰加入火箭，也有權決定讓誰離開火箭，包含霍華、保羅與前火箭總教練麥克海爾就是最佳實例，」麥克馬洪表示，「他還能決定訓練時間，像是上季全明星周末結束，火箭沒有訓練，就因哈登想去拉斯維加斯玩樂。」

實際上，麥克馬洪根本無須舉出今年全明星周末後的狀況，現在哈登還需通過連續6天核酸檢測的原因，就是他在季前訓練營都已開始之際，還跑去亞特蘭大參加藝人好友派對，這種完全不敬業的行為，無非也是想要逼迫火箭把他交易。

畢竟哈登當前最不爽的主因之一，就是火箭並未如他所願找來泰隆盧擔任總教練，而是選了他不喜歡的西拉斯擔任主帥，向來耍特權習慣的他，突然面對火箭拒絕他要求的現實，當然想要趕緊走人，問題是哪隊願意接受這個燙手山竽？

(中時 )