浙江台商（案719）日前被證實曾與德國確診男（案693）住過同一所防疫旅館，中央流行疫情指揮中心為此派員對旅館環境進行採樣、採檢14名旅館人員，結果都是陰性。指揮官陳時中今表示，這名台商本土感染的可能性已經越來越低，目前台商與德國確診男的病毒基因序列比對結果還需要多一點時間，大概1、2周後才會出爐。

該名浙江台商11月22日返台時無症狀，持有3日內的檢驗陰性證明，入境後留宿北部一間防疫旅館，並於檢疫期間確診，由於Ct值15，許多專家都認為是近期感染，亦不排除有在防疫旅館感染的可能。由於台商入住的防疫旅館有過1名德國確診男，2人入住時間有所重疊，1人住在6樓，1人則住在3樓。為了解是否是本土個案，指揮中心匡列14人進行採檢、對2名確診者進行病毒基因序列分析，並對防疫旅館的環境採樣。

陳時中今日受邀出席「台灣戰疫全紀錄 Beating COVID-19」首映會，會前受訪時表示，浙江台商沒有所謂的「疑似」本土感染，而是有約略的可能性，但經過調查，本土感染的可能性已經越來越低。我們有針對旅館員工進行採檢，但都沒有發現確診者。至於浙江台商與德國確診男的病毒基因序列比對結果，他表示，還需要多一點時間，大概1、2周後才會出爐。

昨日新加坡政府宣布放寬台灣旅客入境條件，由原先的居家檢疫7天，改為入境採檢陰性就能放行。陳時中表示，這是新加坡基於對台灣防疫的信任，才做出的單方面開放。另外，近期國際間出現接種新冠肺炎疫苗受試者6人死亡的事件，陳時中表示，這6人當中有3、4人為對照組，換句話說也就是沒有接種疫苗的人。6人死亡事件是對照組比實驗組多，疫苗引起的可能性很低。

陳時中日前指出，對國際大廠簽約採購1000萬劑新冠疫苗，由於不透露細節，被媒體稱為「祕密疫苗」，並揭露這是東洋代理但談判破局的美國輝瑞／德國BNT疫苗，只是代理商從台灣東洋換成了港商雅各臣。對此，陳時中表示，沒有什麼秘密疫苗，有些疫苗都還在洽談中。

(中時 )