當地時間12月10日晚，由阿拉伯聯合大公國方面提供的首批中國國藥集團中國生物研發的新冠滅活疫苗，運抵埃及開羅國際機場。埃及衛生與人口部長哈萊（Hala Zayed）在現場的新聞發布會上強調中國疫苗的安全性，稱埃及方面曾進行臨床試驗，她本人更是其中一名志願者。

據大陸駐埃及大使館12月12日消息，哈萊在現場舉行的新聞發佈會上衷心感謝中國大陸政府對埃及抗疫的全力支持。首批大陸疫苗的到來對埃及來說是歷史性時刻，埃及由此成為非洲大陸第一個獲得新冠疫苗的國家。

哈萊稱，大陸疫苗是安全的，已在12月9日獲得埃及衛生部的最終緊急批准，將會根據世界衛生組織（WHO）的指導意見，優先向醫護人員和弱勢群體接種陸製疫苗。她形容中國大陸疫苗的到來，對埃及來說是一個歷史性時刻，象徵埃及與中國大陸的友好關係達到了新的高度。

根據埃及衛生部此前發表的聲明稱，陸製疫苗最後一期臨床試驗數據的中期分析結果顯示，該疫苗的總有效率為86％，中和抗體的血清轉化率達到99％，預防中度和重度症狀的有效性為100％。

此外，據阿拉伯聯合大公國通訊社稍早前報導，當地時間本周三（9日），阿拉伯聯合大公國衛生和預防部宣布，由「國藥控股」母公司「國藥集團」研製生產的新冠滅活疫苗在阿拉伯聯合大公國獲批上市。據了解，中國大陸已有多個省份開始安排該疫苗的緊急使用，國藥疫苗上市進入最後衝刺階段。

(中時 )