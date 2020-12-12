新加坡10日發生一起漏電奪走3條人命悲劇！一名66歲老婦見80歲丈夫，不知何原因在浴室滑倒，進入時疑熱水器短路漏電，夫妻倆慘被電死，後來老夫婦的兒子，衝入浴室試圖拉起父母，同樣觸電昏迷，送醫後也不治，被電倒下瞬間全被10歲女兒目睹。

據馬來西亞媒體星洲網報導，老夫妻感情相當好，育有1子1女，45歲兒子婚後就搬離公寓，只剩下父母同住，但平時有空就會回家探望雙親，在鄰居眼中是個孝順的兒子。10日下午，80歲老翁在浴室洗澡時不小心跌倒，66歲妻子見狀緊急進入查看，但疑似熱水器漏洞，2人當場被電死在浴室中。

事發後不久，老夫妻的兒子帶著還年約16、7歲的女兒，回來探望雙親，因為久久等不到父母來開門，當下覺得不妙，決定破門而入，結果發現父母都倒臥在浴室中，於是衝進去想把父母拉起來，沒想到也觸電倒浴室外。

這一切過程全都被他的女兒目睹，孩子緊急打電話給母親求助，母親趕抵現場見狀，當下與女兒相擁痛哭，儘管丈夫緊急送醫搶救，最後仍不治身亡，外傳身上有電擊焦黑的痕跡。

(中時新聞網)