台南市一棟老舊公寓地下蓄水池遭住戶丟尿瓶、垃圾，房東發現時簡直嚇壞，不敢相信住戶將這混濁的水質喝下肚。（翻攝爆料公社）

成大一名陳姓研究生在今年2月至3月間，因懶得外出倒垃圾，擅自將尿瓶、廚餘、廢棄物等多物丟進當時租屋處的地下蓄水池，導致多名住戶喝水後出現上吐下瀉或手腳皮膚紅腫發癢等情形。陳男到案後坦承犯行，也與住戶達成和解，台南地院日前依妨害公眾飲水罪，處6月有期徒刑，緩刑2年，可上訴。

據悉，今年4月間，該公寓住戶在臉書社團《爆料公社》PO文，指近2個月陸續有房客發現大樓自來水有怪味道，甚至有房客反映曾出現上吐下瀉就醫，房東上樓檢查水塔並未發現異狀。

未料，房東前往地下室打開蓄水池，竟發現蓄水池的水面漂浮著塑膠袋、衛生紙、菸蒂等垃圾，甚至還有多瓶瓶裝尿液、廚餘，水質更因被汙染呈現混濁的灰黃色，直接被眼前景象嚇壞。

一位成大研究生把裝尿寶特瓶等垃圾丟進水塔，圖為房東打撈上來的廢棄物。(翻攝自爆料公社)

經清查整棟樓的住戶後，推測兇手為2月時1名欲退租的成大的陳姓男研究生，被房東要求在退租前先將堆在地下室的垃圾清掉，不料，這名研究生竟直接將垃圾丟入蓄水池內。

台南地院審理期間，陳男坦承犯行，並表示他在2月底間將尿液裝入寶特瓶中，存放在房間中，3月間便將一罐一罐的尿、多袋垃圾擲入地下蓄水池中，但陳男表示將會盡全力彌補過錯。

法官考量，陳男犯後態度良好，且與大部分被害人達成和解或調解，依犯罪情節來說，認為依妨害公眾飲水罪的最低本刑判刑，仍屬過重。酌情後，判處陳男6月有期徒刑，予以緩刑2年。全案可上訴。

(中時新聞網)