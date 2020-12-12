火箭球星「大鬍子」哈登(James Harden)正計畫出逃，一生換過8支球隊的42歲前輩史蒂芬傑克生(Stephen Jackson)頗不以為然，他認為哈登太沒義氣了，居然在火箭剛剛換上新教練西拉斯(Stephen Silas)就急著要轉隊，這不是讓西拉斯很難堪嗎？

傑克生告訴美媒ESPN說：「火箭終於有個年輕的黑人總教練，我是說一個年輕的黑人獲得好機會，然後你就在訓練營搞失蹤？」西拉斯是聯盟少見的黑人總教練，今年47歲，他在NBA當助教已經將近20年了，這是他第一次擔任總教練。

「你不想幫他打球？知道這看起來像什麼嗎？這就是為什麼每次黑人教練都是在這種糟糕情況下獲得工作。如果你是個真好漢，你就該好好打球，跟沃爾(John Wall)、考辛斯(DeMarcus Cousins)一起幫黑人教練的忙，而不是跑去跟饒舌歌手開趴！」

話雖如此，哈登並非對黑人教練有意見，他先前就想要黑人教練泰隆盧(Tyronn Lue)來執教，現在只是對球隊高層和前途沒信心，想轉隊爭奪總冠軍而已。史帝芬傑克生2003年24歲時就在馬刺摘下1冠，大概很難體會哈登的心境。傑克生最厲害的一季有場均20.7分、5.1籃板、6.5助攻，但沒入選過明星賽。

(中時新聞網)