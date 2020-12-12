松鼠誤觸縣民大道三段高壓線路導致跳電，松鼠不幸當場死亡。（台電台北南區營業處提供）

新北市板橋區網友今（12）日清晨6時許在臉書發文，指突然被疑似爆炸巨響驚醒，隨後就停電，不知發生何事？不少同樣受驚嚇的民眾也留言求解。台電表示，事因係1隻松鼠誤觸高壓饋線導致跳電，造成1568戶停電，經緊急修復，已於上午7時9分恢復供電，松鼠則不幸當場喪命。

一位板橋居民今日上午6時在臉書社團《我是板橋人》發文，內文寫道，「剛剛六點突然很大爆炸聲，然後停電，沒多久電來了，有人知道發生什麼事嗎？」原Po餘悸猶存說，爆炸聲來的太突然，直接被嚇醒。

文章發布沒多久，不少板橋人在留言區熱烈討論，「聽到很多救護車」、「四川路也有聽到，被嚇醒」、「我家也停了幾秒的電」。

台電台北南區營業處表示，上午6時54分，因松鼠碰觸板橋區縣民大道3段高壓線路，造成饋線故障，導致板橋區縣民大道三段、莊敬路、莒光路、萬板路一帶1568戶停電，經台電人員緊急搶修，已於上午7時9分全部復電，台電對停電事故造成民眾不便表達歉意。

(中時 )