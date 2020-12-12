台灣女神陳妍希和大陸演員陳曉4年前結婚，育有一子「小星星」，如今兒子已經3歲，今年初陳妍希受訪，坦言一直有生二胎計畫。最近她在大陸出席電影首映會，不知是否是衣著問題，陳妍希看來孕味濃，人發福了一些，腰也變粗，臉看起來有些水腫，不知是否很快有好消息要公布。

陳妍希當年因《神鵰俠侶》和陳曉結緣相戀，後來戀情開花結果領證結婚，今年3月陳妍希受訪，分享因為疫情多了跟家人相處時間，她便親自教小星星英文，過年和老公陳曉帶著星星在安徽合肥陪爺爺、奶奶過節，她也努力學下廚，被問何時有二胎？她大方說：「生2胎一直在我們計畫中，能有弟弟或妹妹陪星星當然是很棒的事，如果有好消息再跟大家分享。」

陳妍希最近現身看來幸福肥。（圖／翻攝自會火微博）

上月陳曉被拍和朋友聚餐，喝到爛醉不僅多次跌倒，連行走都要朋友扶著，後來媒體拍到陳妍希帶著兒子和公婆替陳曉探班，一家人和樂融融，聚餐後陳妍希和陳曉十指緊扣在路上逛街，用行動證明感情甜蜜。

據《會火》報導，陳妍希最近出席新片首映，穿著粉色毛料背心和百褶裙的她，不知是否衣服穿太多，腰部和臀部看起來多了點肉，近看臉也有些幸福肥，被推測可能順利懷二胎，但也有網友說：「我覺得是衣服穿多了吧，並不是懷孕」、「女明星就不能胖，一胖就容易被人懷疑懷孕了」、「感覺她就是一直胖胖的，不然怎麼會叫小籠包呢」。

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(中時新聞網)