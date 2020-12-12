NBA全新球季熱身賽12日正式開打，率先登場的魔術與老鷹之戰，魔術靠著先發5人得分全都上雙的平均火力表現，最後以116比112險勝陣容大幅補強的老鷹；尼克也以90比84力拔活塞，靠的是去年探花巴雷特貢獻15分、5籃板。

上季以東區第8種子身分闖進季後賽的魔術，新球季幾乎沒有補強，打算續用原有陣容拚戰，12日表現最好的是先發中鋒武切維奇，他拿18分、11籃板，貝肯也拿14分，佛尼爾13分，阿隆戈登12分，富爾茲與卡特威廉斯各有10分。

反觀老鷹今年休兵期間補強動作頻頻，除了從湖人弄來隆多，更招募波達諾維奇、賈林納利等優質射手，企圖改善上季火力只能依賴崔楊的弱點，今年首場熱身賽也排出崔楊、波達諾維奇、杭特、柯林斯與卡培拉的全新先發陣容測試。

結果表現最佳的新援，還是上季效力雷霆的賈林納利，他拿下14分、4籃板，波達諾維奇9分、4籃板，上季被火箭交易到老鷹的卡培拉，也首次穿上老鷹戰袍，除了貢獻8分、14籃板，更跟崔楊展現絕佳默契，漂亮完成一記上籃美技。

(中時 )