高麗菜的料理方式看似簡單，但要煮的色香味俱全，其實有許多小眉角。一名美食部落客分享，炒高麗菜最忌諱的就是直接下鍋炒，因為容易軟爛、黃掉，她建議洗完菜後，可放水中浸泡10分鐘，再加點油過水汆燙，之後再炒，這樣高麗菜的顏色會鮮綠好看、口感也更加爽脆，另改用手撕成小片，也會比用菜刀切更容易入味。

美食部落客《小楊聊美食》表示，將高麗菜洗淨後，在放水的盆子裡加少許鹽巴，浸泡十分鐘後，用清水沖乾淨。接著過水汆燙20秒，拿起來過涼水，之後再下鍋炒，如此一來高麗菜的口感會更脆嫩鮮甜，同時也能去除殘餘的農藥、病菌。

而炒高麗菜也很常遇到色澤難看、不入味的問題，對此，小楊建議，高麗菜可以用手撕成小片狀，口感會比用刀子切來得更好，且也比較容易入味；另在汆燙的時候，在水裡面加些食用油，就能讓菜的顏色更鮮綠好看。

最後小楊也不藏私地分享，炒高麗菜加入適量的蠔油與食鹽，能讓高麗菜的味道更入味，而起鍋前倒入一點點的醋，則可以幫忙鎖住蔬菜的水分，並加以調味。

(中時新聞網)