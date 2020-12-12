中天新聞台今凌晨自有線電視台52台停播，在YouTube繼續監督政府，但傳出NCC（國家通訊傳播委員會）還要管到網路。前總統馬英九12日怒嗆，蔡英文總統滿口言論自由、思想自由，結果所作所為完全相反，這是非常嚴重的問題，千萬不能夠輕視。

馬英九今早參加北市興德國小60周年校慶，聽到NCC停播中天後，還要管到網路，馬怒嗆蔡總統滿口言論自由思想自由，結果所作所為完全相反，這是非常嚴重的問題，千萬不能夠輕視。

馬強調，民主發展不能倒退，要進步，現在看起來一直在倒退，無論是新聞管制，甚至管到禁書，管到用40年前戒嚴時代的作法，「我感到不可思議」。

對於綠營認為大陸用教育統戰的「紅讀計畫」，不能和禁書混為一談，馬英九說，別人要禁你的時候總有個藉口，他覺得這是很可怕的現象，感到民進黨整體在墮落，愈來愈離開原來的理念，你看看多少位民進黨大老站出來批判，這點是非常嚴重的事情。

此外，對於是否開放核食進口，馬英九則認為，核食2年前公投曾經否定，如果要開放應該要再公投一次。

(中時 )