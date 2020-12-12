受到新冠肺炎疫情影響，今年失業勞工人數增加甚多，據勞動部統計，截至今年10月為止，失業給付核付件數已達42萬餘件、金額逾95億，相較去年全年的39萬件、90億元來得多。

據勞動部統計指出，截至今年10月為為止，初次認定申請件數達9萬5216件、相較去年全年的9萬359件來的多，而再次申請的件數今年也達33萬3278件，也相較去年全年的30萬7307件來得多，今年核付金額也達95億餘元、相較去年全年的90億元來的多。

觀察今年失業給付核集中的月份在於集中在今年5月，當月初次申請件數就有1萬4123件，達近10年單月最高。

勞動部官員表示，今年受到疫情影響，整體失業給付請領的件數增加許多，如有勞工需要協助，包括就業保險保險給付、促進就業措施、身心障礙者等特定對象協助措施、失業勞工子女就學補助及勞工法律扶助等，勞動部已整合相關規定並編製成手冊，協助勞工朋友充分認識保障資訊。

(中時 )