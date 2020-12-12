據美聯社引述知情人士透露，美國食品藥品監督管理局（FDA）趕在11日前批准由美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗緊急使用，預計讓醫療人員以及局家看護優先施打，下周起運送首批290萬劑。不過白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）同日也向FDA局長哈恩（Stephen Hahn）施壓要仍在實驗中的輝瑞疫苗緊急授權通過，否則要他準備走人。

報導指出，根據疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）相關官員指出，將有首批290萬劑疫苗。總統川普也在推特上在特別拍攝影片說明，「我們將確保讓全美國人免費施打疫苗，24小時之內就會有人施打」，而接受看護的高齡長者與前線醫療人員會是優先施打對象。

根據最後試驗階段顯示，輝瑞疫苗防護力達95%。FDA表示，這款疫苗可提供給16歲（含）以上民眾施打。路透社報導，衛生照護人員與長照設施內的年長人士，預計將是首批約290萬劑疫苗的主要接種者。

不過，美聯社報導指出，「緊急使用」意味疫苗仍在實驗階段，在第1劑之後才會起部分防護作用，過3周後才可施打第2劑，屆時才會有全面防護作用。但目前仍不清楚防護時效長度。另外，疫苗可以防止新冠肺炎所出現的病狀，但目前不清楚可否阻止無症狀確診下的病毒傳播。

此外，1名未授權對外發言的知情人士透露，為了讓疫苗能迅速通過緊急使用授權，梅多斯親自致電哈恩，如果到12日周六FDA仍未批准疫苗緊急使用，「那他的工作將會危險不保」，而哈恩也表示他會讓疫苗緊急使用。報導稱，此舉為川普政府官員最新一次無視科學家們的專業。

(中時新聞網)