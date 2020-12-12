12月12日9時10分，D4665次列車從太原南站緩緩駛出，鄭州至太原高速鐵路全線貫通！當日，太原至焦作段也正式開通運營，開通初期，每日安排開行動車組列車11對。當天，從鄭州至太原的首發車次於9時16分出發，首發當日，鐵路購票網站「12306」顯示，從太原至鄭州所有的票都已售完。

12日8時許，太原南站候車廳已經人頭攢動，等待D4665次的乘客已經到站，不少人在去向牌前合影留念。趙劍秋和劉素華夫婦已經退休，多次去過河南遊玩，這一次，專程「二刷」焦作，「我們想紀念通車這個特殊時刻，提前報了旅遊團，還有好多太原人，也和我們一起去。」

據瞭解，鄭州至太原高速鐵路是首條縱貫太行山的高鐵，線路北起山西省會太原市，途經山西省晉中市、長治市、晉城市，河南省焦作市，南至河南省會鄭州市，線路全長432公里，其中鄭州至焦作段已於2015年6月26日開通運營。

此次開通的太原至焦作段長372公里，設太原南、晉中、太谷東、榆社西、武鄉、襄垣東、長治東、長治南、高平東、晉城東、焦作西、焦作12座車站。從此，太原至鄭州最快2小時36分可達。

鄭太高鐵是大陸「八縱八橫」高速鐵路網呼和浩特至南寧通道的重要組成部分，該高鐵的全線通車，將進一步完善區域路網佈局，大大縮短晉東南、蒙西等地與中東部地區的時空距離，對促進沿線經濟社會發展，助力中部崛起發展戰略實施，具有重要意義。

(中時 )