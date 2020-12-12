中天新聞台今(12)日凌晨零時正式離開52頻道，轉往網路繼續發聲；但NCC昨在臉書粉專上發文引用國外判例指，網路平台是否要對他人張貼的文章負責，已是各界討論的問題。此言被解讀是否NCC未來還會「管到網路」？中天轉新媒體後難道仍會被限制言論？引發網友熱議。許多網友全看傻，直呼NCC處理完中天，「現在輪到我們了嗎？」

NCC昨在臉書上表示，近來網路的崛起，使用Facebook、BBS、Instagram等，已經是我們日常生活的一部分，除了方便以外，也造成不實言論在網路流竄的困擾，網路平台業者是否須要對平台上他人張貼的言論負責，也成為熱門的話題。

NCC舉例指出，在1995年美國的Stratton Oakmont V Prodigy Service訴訟案中，紐約州最高法院判決網路平台業者BBS未刪除不當言論，而應負責，其關鍵就在於BBS對外宣稱其設有篩選不當言論的過濾軟體，卻未執行，故應負責。也就是說如果平台業者並無任何檢視內容的措施，就不需要負責。

NCC認為，該判決結果，造成積極管理平台內容的業者反而必須對他人在該平台散布不實消息負責的不合理現象，因此美國才於1996年通過CDA第230條，鼓勵平台業者採取合理措施，則平台業者即無須對平台上他人張貼的言論負責。目前，是否應修改或刪除CDA230成為美國對於網路平台業者責任之焦點議題，國會並有許多法案提案，後續發展值得注意。

此言被解讀為中天關台轉戰網路後，NCC難道將矛頭轉向網路，開始審視網路言論，「鼓勵」網路平台業者管理平台內容？資深媒體人彭華幹昨晚在中天「最後一夜」現場現身相挺時，也稱中天放到網路上後，時代力量竟說，為什麼網路管不到？意思就是要趕盡殺絕。在民進黨這樣的掌控下，台灣還有什麼前途呢？

NCC該文也引起許多網友擔心，未來是否形成平台業者開始揣摩上意、進行言論審查，直言表示「現在中天沒了，輪到我們了！」

更有人引述、改編二戰時德國牧師馬丁·尼莫拉的「懺悔文」，表示「起初，民進黨抓中天人的時候，我沉默了，因為我不是中天人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」

(中時新聞網)