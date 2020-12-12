韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增950例，較前一天暴增261例，未來疫情擴散速度可能更快。

韓國單日確診數刷新紀錄，主因首都圈教會、療養醫院等設施再次出現大規模群聚感染事件，餐廳、聚會、軍隊相關案例也持續出現。

據中央防疫對策本部統計，新增確診案例包括928例社區感染及22例境外感染移入。社區感染案例中669例位於首都圈，非首都圈有259例，以釜山58例最多。

首爾市單日確診數也是疫情爆發以來首次超過300例，創下362例新高紀錄，除3例境外感染外全都是社區感染案例。

韓聯社報導指出，雖然政府因應第3波大流行緊急調升社交距離規範等級，但已錯過最佳時機。

根據首爾市提供資料，在上一波大流行中同樣為重災區的首爾市實施第2階段社交距離規範至10月10日，10月11日起逐步放緩至第1階段，但兩週後的10月25日至31日間，可以看到日均確診數從前一週的17例上升至35.6例。

之後首爾市持續維持第1階段規範，11月7日起防疫當局將原本的3階段規範細分為5階段，第1階段規範進一步放緩，包括申請集會人數從室內50、室外100人放寬至500人以上，體育競賽上座率從30%放寬至50%等。

11月15日至21日間，日均確診數已達到111.3例，雖然首爾市社交距離規範在11月19日、11月24日及12月1日接連調升，但未見明顯成效，11月29日至12日5日間，日均確診數達到221.9例。

(中央社)