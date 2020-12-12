行政院副院長沈榮津、台電公司董事長楊偉甫為今天的賽事開球。（台電台北南區營業處提供）

「2020電力建設宣導會暨電力盃睦鄰桌球邀請賽」今在板樹體育館舉行。（台電台北南區營業處提供）

台灣電力公司為宣導電力建設、節約能源及促進敦親睦鄰，今（12）日由台電台北南區營業處主辦「2020電力建設宣導會暨電力盃睦鄰桌球邀請賽」，在新北市板樹體育館盛大舉行，共141組球隊、逾千人參賽切磋，行政院副院長沈榮津、台電公司董事長楊偉甫、副總經理王耀庭及台北南區營業處長蔡志孟共同開球，宣布賽事正式開始。

楊偉甫表示，台電每年定期舉辦電力盃桌球邀請賽，迄今已13年，希望大家「活力又喜悅，全民打乒乓，活力又健康」，一起來支持桌球運動，共同開創健康不斷電的快樂人生。

賽事分為國小高、中、低年級組，另還設機關及機關首長組的成人賽事，讓各機關愛好桌球運動的同好，都能來球場上共同競技，以球會友。

蔡志孟表示，現場還設攤提供台灣電力APP下載及申請電子帳單等服務，並有多項趣味活動，包括「節電帶動跳」、「打彈珠」及「發電腳踏車」，另有結合賽事的「彈彈樂」及「一球進洞」等趣味遊戲，以互動式遊戲介紹電力設施，輕鬆學習用電安全及推廣節能、宣導電力建設，希望來參賽的大人小孩都能有所獲益。

(中時 )