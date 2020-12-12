◎五星主廚月來了 戀戀海味端上桌

今年秋冬澎湖觀光主打美食之旅，旺旺集團福朋喜來登酒店打造澎湖史上最大餐酒盛會，邀請在地4大知名主廚聯手出擊，12月起連續3周每周5、6兩場次預約制「五星主廚月」美食饗宴精彩上桌。

◎三倍券last call 打牙祭最划算

你的三倍券用掉了嗎？振興三倍券使用期限剩不到一個月，相較剛推出時，到哪邊都有加碼，如今明顯降溫，還願意「加價吸收」三倍券的以飯店為主，若希望放大三倍券剩餘價值，可得把握最後機會，拿出那就快要過期的三倍券，趁此時打打牙祭。

◎基隆推山藥大餐 限量100桌

時序進入秋冬，基隆瑪陵山區「基隆山藥」及「白雪玉山藥」進入盛產季節，市府今年結合冬季山、海特產，將在20日舉辦「山藥大餐」活動，限量100桌，即日起開放報名。

◎石碇煤山小旅行 大啖靈芝風味餐

石碇不只有茶葉！新北市農業局將於12月10日至13日一連3天，推出秋冬限定「石碇煤山小旅行」，帶領民眾認識石碇農村新風貌，暢遊烏塗溪步道、百年石頭屋、螢火蟲書屋等在地景點，還可大啖石碇特有的「靈芝風味餐」；活動將於12月4日中午開放報名，共開3團、60人次。

◎府城私房鱻味 電子地圖一掃便知

台南市水產養殖物種產量豐富，且城市小吃美食豐富，南市府農業局透過網路徵求民眾推薦名單，蒐羅超過百筆由在地生鮮水產入菜的美味料理，並統整各店家資訊，8日宣布開啟「台南水產101、府城鱻味美食攻略」地圖，遊客可透過QR CORD掃描，在網路與Google地圖同步查詢商家資訊，預約訂位吃好料超方便。

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(中時新聞網)