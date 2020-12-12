台中捷運綠線在試營運期間發生列車重大故障，原定12月19日通車日程是否受影響？台北捷運工程局11日到台中市府進行報告，唯台中市長盧秀燕12日一早對於是否會延後通車仍不鬆口，強調，「有看到中捷的報告，我們需要時間進行討論，在給我們一點時間」，預計14日會向大家說明。
軍功國小成立於民國九年，今年適逢百年校慶，學校與鄉里民眾於一年前便開始規劃，規劃一系列活動包括三代同堂攝影、校史文物展、校園寫生比賽、藝術發表會、薪火相傳聖火遶境、閱讀森活館啟用揭幕、耶誕電影趴以及校友回娘家等精采活動，並將活動與喜氣延續到十二月底。盧秀燕12日也特別出席這場百年校慶活動與學童們和眾多校友共證校園百年風華。
台中捷運綠線在試營運期間發生列車重大故障，原定12月19日通車日程是否受影響？台北捷運工程局11日到台中市府進行報告，唯台中市長盧秀燕12日一早對於是否會延後通車仍不鬆口，強調，「有看到中捷的報告，我們需要時間進行討論，在給我們一點時間」，預計14日會向大家說明。
台中市北屯區軍功國小12日舉行百年校慶，面對媒體追問中捷相關問題，她仍強調需時間進行討論，再跟大家報告。
(中時 )
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