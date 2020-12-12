金曲歌王曹格與妻子吳速玲結婚12年，育有一對兒女Joe和 Grace，先前因帶孩子登上親子實境秀《爸爸去哪兒》深受大家喜愛。當時Joe和包子妹Grace可愛的模樣，讓人印象深刻。6年過去，兄妹兩人風暴成長，透過曹格和吳速玲時常在社群平台上的更新動態，看了讓網友驚呼「孩子真的長大了！」

先前曹格曬出「包子妹」Grace一雙大長腿的照片，立刻引發網友討論，包子妹的妹妹頭和像包子的臉頰也已「消風」，長大後一雙長腿，和小時後上節目時差別相當大；兒子Joe的五官更是立體，一轉眼已經變成小型男，越來越有大男孩的味道。

有別於上次Joe頭髮遮住眼睛，近日曹格在社群平台上曬出兒子清爽新造型。梳起油頭的Joe濃眉大眼和清秀臉龐一覽無遺，爸爸也在貼文中說：「成功逼他換髮型了！好看多了對吧大家！？是不是？是不是？！」。

換了造型的Joe笑起來有些靦腆 (圖/ IG / supergarychaw)

換了造型的Joe，面對鏡頭笑得有些靦腆，網友紛紛留言：「帥氣小哥哥」、「姐姐等你長大」、「有帥到」、「比爸爸帥氣」、「哇 長大了很多 很帥」。

(中時新聞網)