由於澳洲總理莫里森(Scott Morrison)屢有排外言論，加上坎培拉與北京關係正持續更新歷史最惡劣狀態，英國《金融時報》(Financail Times)駐雪梨記者史密斯(Jamie Smyth)指出，澳洲恐喪失每年規模370億澳元(約7992億台幣)、全球第3大國際教育市場地位。

澳洲約發出50萬學生簽證，這些留學生每年繳納90億澳元(約1944億台幣)學費，加上生活費用等支出，構成僅次英國、美國的國際教育產業，其中近期與澳洲關係惡劣的中國大陸約占1/4。

新冠疫情爆發後，英國、紐西蘭、加拿大政府的工資補貼計畫都涵蓋留學生打工，但澳洲獨樹一格，莫里森表示，澳洲更需要集中關注本國公民，持臨時簽證者如果無法養活自己，就應該回家。現在澳洲仍有許多持學生簽證者滯留，但大部分是因為負擔不起昂貴的機票，還有各國嚴厲的邊境管制措施。許多失去打工機會的留學生仰賴慈善機構救濟。

上周澳洲公布測試計畫，允許來自中國大陸、印尼等地63名學生不用遵循禁止外國公民入境的嚴格規定，航班入境到西北方大城達爾文，明年可能還有更多類似計畫。但外國學生受到苛刻對待還有與北京的緊張情勢，可能使這些計畫無法發揮預期效果，維多利亞大學智庫預測，到明年7月留學生人數將降到29萬。

根據移民工人正義倡導(Migrant Worker Justice Initiative)組織調查，包括留學生在內的臨時簽證持有者有大約70%在疫情期間被列為優先裁減對象，另有1/7留學生表示因為付不起房租無家可歸，1/3留學生表示無法負擔基本需求。

中澳關係惡劣也是疫情外打擊澳洲教育產業的重大因素。移民工人正義倡導組織同份調查報告指出，1/3來自中國的受訪者表示，自疫情爆發後曾受歧視。澳洲教育部長特罕(Dan Tehan)上周表示澳洲已控制疫情有助於吸引外國學生，是英國、加拿大都做不到的，但也有分析認為中國留學生前往澳洲人數仍將大幅下降。

(中時新聞網)