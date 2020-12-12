「哈林」庾澄慶和伊能靜18年前生下兒子「小哈利」，雖兩人後來離婚，但對兒子關心不減。然近來將出國唸名校的小哈利先是發文喊休學，後來澄清是玩笑話，近日又傳小哈利在IG限時動態PO出拍去影院看《鬼滅之刃》的照片恐觸法，而對此，庾澄慶方面暫無回應。

庾澄慶2009年和伊能靜離婚，伊能靜5年前梅開二度嫁給小10歲大陸演員秦昊，生下一女，庾澄慶則在2016年和美女主播張嘉欣結婚，陸續生了一女一子。伊能靜今年3月分享，兒子小哈利送她最好的禮物，就是考進倫敦中央聖馬丁藝術學院和紐約帕森斯大學，同時被兩所名校錄取，讓伊能靜十分驕傲。

小哈利先前傳休學，後澄清只是烏龍。（圖／翻攝自 IG）

然上月，小哈利在IG限時動態分享自己的照片，還在額頭上打字「我要休學」，引來網友一陣驚訝，消息傳開後，小哈利才表示只是烏龍一場，「本人現在很開心的在上大學，還打算畢業，請不用擔心。」所謂的「休學」只是拍照時的趣味濾鏡。

小哈利今又傳出，疑似偷拍電影院中《鬼滅之刃》照片，但他目前已經刪文，據知若在電影院播放電影畫面，屬於「重製」行為，可能違反著作權法第91條規定：「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。以重製於光碟之方法犯前項之罪者，處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰金。」

針對哈利的行為，記者打給庾澄慶經紀人，目前電話未接、傳訊息未回。

(中時新聞網)