【政新鮮】蘇下謝上真有影？他譙霸氣奸巧換奸險狡詐

駐日代表謝長廷本周返台，針對開放日本核食和政府高層討論，但外界猜測，此次謝長廷回台的目的恐怕不只是談核食進口的議題，政治評論員陳揮文在政論節目中直指謝長廷可能是要接行政院長，因為他是第一個接受酬庸的民進黨四大天王。資深媒體人謝寒冰接受《中時新聞網》直接開譙：「霸氣奸巧換成奸險狡詐，請問差在哪?」

行政院近來爭議不斷，包括幕僚製圖、牛肉麵之亂、中天新聞關台等事件，使行政院長蘇貞昌的民調直線下滑，甚至傳出內閣將改組的消息。謝寒冰表示「蘇貞昌對於蔡英文來說就是一副免洗餐具，所以當被蔡利用完之後遭丟棄，是很正常的事，問題是你換了一個會變比較好的人嗎?」

資深媒體人謝寒冰針對蘇下謝上開嗆。(攝影/范佐意)

他認為「謝長廷任職駐日代表時，並沒有做出幫助台灣的事，反而都是在做幫助日本人的事情。」因此就算將行政院長一職換成他，也無法挽回目前的情勢。謝寒冰表示，「如果真的換成謝長廷，那代表蔡英文是要進一步加強她對整個台灣人民的壓榨和限制，進一步對媒體噤聲、消音。」他更直接向蔡喊話：「如果要這樣，那不如蔡英文你自己下來兼行政院長就好了！」

針對日前謝長廷接受媒體採訪時，要求記者「就定位」採蹲跪姿式時才願意受訪，謝寒冰怒嗆「他可能在日本看到天皇他都要下跪，所以現在也覺得自己跟天皇差不多，別人看到他也要下跪！」他敬告這些政治人物，不要以為自己是當權派就為所欲為，媒體永遠是監督的力量，最後更撂下一句「絕對不要給我恣意妄為！」

(攝影剪輯/范佐意)

(中時新聞網)