中天新聞台昨天最後一夜，蔡英文總統今出席活動受訪結束正要離去時，被媒體高喊，「總統記得有去中天報過氣象嗎？」總統停下腳步表示，「當然記得，加油！」

此外，媒體詢問，「馬總統認為你滿口言論自由，實際作為及思想，讓民主倒退40年。」蔡總統說，大家應該學習尊重國家體制，尊重專業機關所做的決定。

蔡英文總統今天出席「Discovery台灣戰疫全紀錄首映發表記者會」會後接受媒體訪問，被問到，中天新聞台是台灣第一個被關掉新聞台，昨天堪稱是台灣民主史上最黑暗的一天，作為總統戕害新聞自由、言論自由的罵名勢必是由您承擔，怎麼看這件事情，今天可不可以不討論NCC獨立性，就民主、自由、還有新聞自由來評論這個價值？

總統說，「我們是民主國家，也是個法治國家，有一定的國家的體制跟機制來做專業的決定」。中天換照這個案子是獨立的專業機構NCC做出一個專業的決定；同時，司法機關也做了相應的一些裁判。所以對於NCC的決定及司法機關的裁判，她都尊重。

(中時 )