彰化松柏扶輪社社員多數是菁英女性，近日申請3462地區獎助金，加上社員們自主募捐，共計15萬元款項，其中5萬元由現任社長邱金治（左三）日前捐給彰化市國聖國小校長黃至賢（右四)。（松柏扶輪社提供／謝瓊雲彰化

彰化松柏扶輪社社友親自前往2校進行社區服務活動，陪孩子們一起進行花藝課程學習插花，將完成的作品帶回家送給爸媽或爺奶；還有身為牙醫師的社友，親自對孩子們說明提醒口腔牙齒保健的方法與重要性。（松柏扶輪社提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化松柏扶輪社社友親自前往2校進行社區服務活動，陪孩子們一起進行花藝課程學習插花，將完成的作品帶回家送給爸媽或爺奶；還有身為牙醫師的社友，親自對孩子們說明提醒口腔牙齒保健的方法與重要性。（松柏扶輪社提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化松柏扶輪社社友親自前往2校進行社區服務活動，陪孩子們一起進行花藝課程學習插花，將完成的作品帶回家送給爸媽或爺奶；還有身為牙醫師的社友，親自對孩子們說明提醒口腔牙齒保健的方法與重要性。（松柏扶輪社提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化松柏扶輪社社員多數是菁英女性，近日申請3462地區獎助金，加上社員們自主募捐，共計15萬元款項，分別捐給彰化市國聖國小、北斗鎮大新國小，幫助兩校進行新住民學童與弱勢學童進行免費課後輔導與才藝學習。（松柏扶輪社提供／謝瓊雲彰化傳真）

花壇鄉三春國小退休校長邱金治，退休後仍關心教育，且熱心社會公益服務，今年擔任彰化松柏扶輪社社長的她，號召社友們一起幫助偏鄉學童的教育，總共捐贈15萬元給彰化市國聖國小及北斗鎮大新國小。

彰化縣彰化市國聖國小及北斗鎮大新國小兩校新移民子女、中低收入戶、單親及隔代教養的學童，約佔學校學生總數的1／2，多數學生放學後因家庭因素，無人給予學童課業指導或才藝學習。

要補習、安親、學才藝，都需要一筆額外的開銷，在都市明星學區學校，多是由家長自費負擔，對於偏鄉、不山不市的學校而言，家長卻不見得有能力負擔，因此偏鄉小校的校長們得辛苦不斷對外募款，且經費不低，亟須社會各界資源投入協助。

邱金治近日得知國聖國小黃至賢、大新國小黃信君2位校長，積極為校內學童開辦免費課後輔導班、才藝學習課程班，讓弱勢學童有向上提升及多元學習的機會。主動拜會社友一一說明，得到支持響應，共計募得10萬元款項，加上她寫計畫申請到國際扶輪社3462地區獎助金，共計15萬元分贈給2校。

公益捐款助學之餘，社友們也不忘社區服務，在邱金治邀請下，具有各項專業專長的社友們到2校服務，親自指導學童簡易插花的花藝課程、口腔衛健宣導教育等，與孩子們親切互動，落實多元學習方案之宗旨。

邱金治表示，彰化松柏扶輪社不同於大多數的扶輪社，社友們主要多是女性，且個個是菁英，有醫師、藥師和許多中小企業的經營者，自己是唯一自教育界退休的社員。

她說，響應今年國際扶輪「扶輪打開機會」口號，彰化松柏扶輪社贊助大新、國聖2校辦理弱勢學童課後輔導暨多元學習方案，為弱勢學童打開機會，培養弱勢學童多元學習之興趣與能力，促進弱勢學童身心健全發展，提升弱勢學童的自信心及未來的競爭能力，是很棒的事！兒童是國家未來的主人翁，強國必先強種，投資孩子就是投資未來，能幫助到孩子，深具意義！

(中時 )