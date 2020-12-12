高雄市一名不舉男，去年11月前往某家賓館，叫來一名應召嫩妹，雙方談好一次1500元性交易30分鐘，但是女方替他口交時，他的哪話兒仍「垂頭喪氣」，自己氣得中途喊停，還見笑轉生氣不認這筆交易，當場動手搶劫她皮包內2200元現金後逃逸，嫩妹從後方追趕，並拍下不舉男車號報警，高雄高分院依強盜罪，判有期徒刑2年8月。

根據判決書記載，男方於民國108年11月23日16時34分許，在高雄市某別館之對面巷子內，找來一名應召嫩妹談妥性交易，約定價錢為新臺幣1500元後雙方分別前後進入賓館。

男方當時先交付2,000元予嫩妹後，女方找回500元，男方立刻猴急的要嫩妹替他其口交，但是任憑嫩妹怎麼努力，男方都還是「軟趴趴」，然後氣得自己主動喊停，但男方這時卻認為沒有「爽到」，要打女方槍外，還要求還錢。該男立刻起身拿取嫩妹置於梳妝臺上之皮包，雙方當場發生拉扯倒臥在床上，男方還以左手肘壓制嫩妹頸部右側，再以枕頭摀住臉部，強行取走皮包內現金2,200元，得手後逃逸。

嫩妹見狀立刻追出，前往男方停放在賓館附近之機車車牌，並拍攝車牌照片，嗣經報警處理。法院審理後認為男方為取回先前給付的性交易價金，竟以強盜手法，用暴力拿取從皮包內取走現金2,200元得手，涉犯強盜罪嫌，但看男方過去素行良好，因罹有戀物僻精神疾病，一時衝動犯罪，事後即坦承犯行，頗具悔意；且已與被害人達成和解，並賠償7 萬元完畢，因此判判有期徒刑2年8月。

(中時新聞網)