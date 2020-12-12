暫時拋開「大鬍子」哈登去留問題，火箭12日在首場熱身賽作客面對公牛，靠著從巫師換來的明星後衛沃爾，先發貢獻13分、9助攻與5籃板，帶起全隊投進24顆三分球瘋狂外線火力，火箭終場125比104轟垮公牛，摘下熱身賽首勝。

火箭排出沃爾、艾瑞克戈登、泰特、豪斯與考辛斯的先發陣容，比賽才一開始，快兩年沒上場打球的沃爾，隨即使用歐洲步晃過對手上籃取分，充分證明他已從腳傷陰影當中復活，接著更帶起火箭瘋狂三分火力，一度領先公牛30分以上。

就算火箭改由新總教練西拉斯領軍，他們所擅長的三分火力卻沒熄火跡象，全場三分球52投24中，三分球出手次數也比兩分球(47)還多，投進5顆三分球的卡波克洛攻下全場最高17分，艾瑞克戈登也替火箭拿下16分，考辛斯14分。

反觀今年休兵期間幾乎毫無動作的公牛，看來早已提前預告下季擺爛命運，從首節就被火箭的三分砲火轟到沒有反撲能力，得分最高的是先發後衛懷特，他拿15分、6助攻，馬卡南也有13分，拉文、馮萊與派崔克威廉斯各有12分進帳。

(中時 )