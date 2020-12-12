大陸「雙12」購物節期間，蘇州數位人民幣紅包已於11日20：00正式生效，當日20時00分02秒，大陸首單電商平台數位人民幣消費誕生，蘇州的一位消費者在京東商城成功下單。

新浪財經12日報導，2020年的「雙12」，京東商城支持消費者在購買自營商品時使用數位人民幣支付，這是大陸推動數位人民幣試點進程中，首個接入數位人民幣的線上場景。不過，此次「雙離線支付」尚不能在支付中使用。

報導指出，繼2020年10月深圳推展數位人民幣紅包試點後，蘇州與中國人民銀行聯合推展的數位人民幣紅包試點工作已在12月5日啟動預約。該試點結合「雙12蘇州購物節」，向所有符合條件的蘇州市民發放總計人民幣（下同）2千萬元的數位人民幣紅包，數量共計10萬個，每個紅包200元，並於12月11日20：00時正式生效。

其中，京東集團旗下京東數科作為首批配合人行及數研所展開「數位人民幣試點」工作的科技公司之一，也是首家與大陸工、農、中、建、交、郵儲六大行展開合作並接入數位人民幣電商平台消費試點場景的科技公司。

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